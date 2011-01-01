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VEHICLES cars cts
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2011 Cadillac CTS

For Sale in Pelzer, SC
MILEAGE: 67240
PEARLESCENT/ TAN
ELDERLY GENTLEMANS WEEKEND CAR. VERY, VERY GOOD CONDITION AND EXTREMELY WELL TAKEN CARE OF. PWR LOCKS, WINDOWS, SUNROOF, BOSE SOUND, ALL LEATHER, CRUISE, SEAT HEATERS, BLUETOOTH, SIRIUSXM AVAIL. RUN FLAT TIRES, ALLOY WHEELS. SIDE/OVERHEAD AIRBAGS, AUTO TRANS. 3.6L V6 $16,000 obo
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